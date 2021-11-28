В Барнауле со скандалом уволили врача подстанции скорой помощи из-за его отказа принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса, об этом сообщило издание "Подъем".

Врач после увольнения рассказал, что медикам не доплачивали, если в течение двух недель после вызова пациент не являлся на прививку от коронавируса. Специалистам оставалось только агитировать своих пациентов, но данный доктор категорически отказался это делать. Он отметил, что сначала его отстранили, а потом и вовсе уволили. Официальной причиной увольнения назвали отсутствие прививки у самого медика. Но прививок нет практически у 80% медработников подстанции, заметил уволенный.

Врач отметил, что отправил жалобу в прокуратуру, но кто-то разбил ему боковое стекло в автомобиле. Заведующий подстанцией написал на него заявление в полицию о клевете, и доктора забрали в отдел. А на следующий день кто-то разбил уже лобовое стекло его авто.

После этого медик решил покинуть страну, так как здесь ему "угрожает опасность".