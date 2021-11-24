Транспортная война из-за QR-кодов в Казани: почему пассажиры и кондукторы провоцируют друг друга?

Вот уже третий день, как в Татарстане функционирует система QR-кодов в общественном транспорте. За эти несколько дней в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани произошло столько стычек и конфликтов, сколько, наверняка, не набралось в течение предыдущих 11 месяцев этого года. Причем периодически конфликты возникают не только между пассажирами без QR-кодов и кондукторами, но и между пассажирами без QR-кодов и другими пассажирами, которые из-за них опаздывают на работу / учебу.

В данной ситуации больше всего, конечно, жаль кондукторов, которые всего навсего выполняют свои прямые обязанности - ни больше, не меньше. Однако, ежедневно им приходится сталкиваться с постоянными провокациями, оскорблениями, а порой даже рукоприкладством. По этому поводу высказался и Глава Минтранса республики Фарит Ханифов.

«Кондуктора и водители справляются неплохо, ведут себя принципиально. Мы работников транспорта будем максимально поддерживать. Они стоят на страже, в первых рядах, когда, возможно, больной человек заходит в транспорт и тем самым порождает большие риски. Нужно не допускать в отношении их грубости. А самих работников транспорта прошу быть предельно вежливыми. Несколько дней будет тяжело, потом все войдет в колею. Работа наладится, мы быстро привыкнем».

Что забавно, зачастую конфликты случаются даже не из-за отсутствия QR-кода, а из-за того, что пассажиры, имея его на руках, не собираются предъявлять код кондукторам, вызывая полицию. Так, 23 ноября произошел инцидент, в котором один из пассажиров отказался предъявлять QR-код кондуктору, из-за чего диспетчер был вынужден вызвать полицию. За это время на путях скопилось еще 10 трамваев, а время задержки транспорта составило больше часа.

В итоге, скандалист был выведен из транспорта органами правопорядка, а «Метроэлектротранс» выпустило заявление, что пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, будут нести ответственность за простой транспорта. В отношении «провокатора из трамвая» уже составлен протокол об административном нарушении. «Метроэлектротранс» готов добиться от пассажира возмещения простоя в 6,4 тысяч рублей.

А вот еще один инцидент: и снова дело происходит в трамвае, и снова пассажир имеет на руках QR-код, но отказывается его предъявлять кондуктору. Лишь общими усилиями сотрудники и пассажиры общественного транспорта сумели уговорить скандалиста показать свой QR-код.

Вот что об этой ситуации рассказал очевидец: «Еще стоя на остановке, мужчина заранее собирался провоцировать кондуктора на вызов полиции. А когда зашел во внутрь, то сразу вслух обозначил свои условия: «QR-код у меня есть, но покажу я его только полиции». В итоге, мы убедили его показать код и не тормозить движение трамвая. Мужчина предоставил QR и засмеялся».

Самое громкое происшествие же произошло утром понедельника, когда один из пассажиров без кода напал на кондуктора: ударил и распылил в лицо газ из перцового баллончика. Полиция продолжает устанавливать личность злоумышленника, воспользовавшегося перцовкой, а также личности всех напавших на кондукторов в первые два дня работы системы QR-кодов в Татарстане.

За первый день 2,8 тысячи человек не были допущены в общественный транспорт Казани из-за отсутствия у них QR-кода. Это 0,57% от общего пассажиропотока за день в городе. В свою очередь, мэрия города отрицает какие-либо проблемы и сообщает, что все виды общественного транспорта работали в штатном режиме.

«Длительные задержки ... были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов», - говорится в сообщении.

Кто виноват в столь непростой сложившейся ситуации? Вопрос тяжелый, и у каждой стороны на этот счет своя правда. Однако, единственные, кто точно ни в чем не виноваты - это кондукторы и водители общественного транспорта. Не стоит срываться и намеренно их провоцировать, им и так сейчас тяжело.