Буйный пассажир разбил нос женщине-кондуктору в Казани в автобусе 43-го маршрута. О происшествии "Казанскому репортеру" рассказал глава АТП Татарстана Сергей Темляков.

По словам пострадавшей женщины, молодой человек с другом зашли в салон. На просьбу оплатить проезд один из них предъявил банковскую карту, а другой - чужой проездной билет. Кондуктор отметила, что платить надо наличными или банковской картой, а по чужому проездному ездить нельзя.

Вместо оплаты пассажир начал угрожать, оскорблять женщину и, в конце концов, ударил лбом в лицо. У женщины перелом носа, отек глазницы, в больнице ей наложили швы. На место выезжали сотрудники скорой и полиции. Водитель пытался догнать агрессивного пассажира, но тот сбежал с криком: "Вы чурки!".