Буйный пассажир разбил нос женщине-кондуктору в Казани в автобусе 43-го маршрута. О происшествии "Казанскому репортеру" рассказал глава АТП Татарстана Сергей Темляков.
По словам пострадавшей женщины, молодой человек с другом зашли в салон. На просьбу оплатить проезд один из них предъявил банковскую карту, а другой - чужой проездной билет. Кондуктор отметила, что платить надо наличными или банковской картой, а по чужому проездному ездить нельзя.
Вместо оплаты пассажир начал угрожать, оскорблять женщину и, в конце концов, ударил лбом в лицо. У женщины перелом носа, отек глазницы, в больнице ей наложили швы. На место выезжали сотрудники скорой и полиции. Водитель пытался догнать агрессивного пассажира, но тот сбежал с криком: "Вы чурки!".
комментарии
По мне слова "чурка" и "жид" применимы не к национальностям,а к конкретному человеку.Если русский дебил,то его вполне можно назвать чуркой.А если татарин жаден и хитер за счет других,то жид самое то.