В Татарстане подтверждено еще десять случаев смерти от COVID-19. По данным республиканского министерства здравоохранения, умерли шесть женщин и четыре мужчины.
Причины смерти пациентов установили в результате патологоанатомической экспертизы. Covid-19 идентифицирован.
По состоянию на 20 ноября 2021 года в РТ зарегистрировано 1164 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
комментарии
Поскольку количество привитых стало рекордным - соответственно, и количество заболевших через несколько дней тоже должно стать рекордным. Такая зависимость количества заболевших от количества привитых прослеживалась весь год, и непонятно с какой стати сейчас вдруг должно стать по другому.
Поскольку количество привитых стало рекордным - соответственно, и количество заболевших через несколько дней тоже должно стать рекордным. Такая зависимость количества заболевших от количества привитых прослеживалась весь год, и непонятно с какой стати сейчас вдруг должно стать по другому.