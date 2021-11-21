В Татарстане подтверждено еще десять случаев смерти от COVID-19. По данным республиканского министерства здравоохранения, умерли шесть женщин и четыре мужчины.

Причины смерти пациентов установили в результате патологоанатомической экспертизы. Covid-19 идентифицирован.

По состоянию на 20 ноября 2021 года в РТ зарегистрировано 1164 случаев смерти от коронавирусной инфекции.