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Фото: callprikol.ru

Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля

20.11.2021, 20:00 1352 4 prokazan.ru
Следком в Волгограде расследует уголовное дело в отношении 24-летнего частного таксиста, который убил своего пассажира за то, что тот намусорил в салоне авто. Таксист нанес смертельный удар 37-летнему клиенту во время ссоры.
 
Водитель попросил не пачкать салон, потом остановил машину и ударил клиента кулаком в лицо. Удар оказался сам по себе не смертельным, но роковым: мужчина упал и ударился головой.
Таксист сразу же скрылся с места происшествия. В результате пассажира доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он умер. 
 
В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. 
Новости России Криминал
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комментарии

Горожанин
0
21 ноября 2021
04:08
Мусор не сорить труд уважать лоб нежелезный
Рашка, это ты?
21
21 ноября 2021
10:11
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Рашка, это ты?
21
21 ноября 2021
14:45
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Рашка, это ты?
21
21 ноября 2021
15:00
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать

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Брата Хабиба Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на сотрудника полиции
08:21, 12.11.2021
Мужчина умер от обиды после того, как врач предложил ему отрезать ноги и застрелиться
07:50, 12.11.2021
В России произошла утечка данных полумиллиона человек с фальшивыми справками о вакцинации
07:00, 12.11.2021
Российская учительница-лесбиянка совратила трех малолетних школьниц: жертв может стать еще больше
01:00, 12.11.2021
Самый маленький пациент с коронавирусом, которому поручал помочь Мурашко, умер в больнице
00:01, 12.11.2021
Полиция поймала грузчика, заставлявшего 11-летнего мальчика записывать интимные видео
19:00, 11.11.2021
Семейный конфликт: мужчина выстрелил через дверь в своих жену и сына
16:13, 11.11.2021
Подросток поджег своего приятеля за то, что тот облил его пивом
11:51, 11.11.2021
Чем закончился одиночный поход: туристку изнасиловали и с особой жестокостью зарезали друзья
11:06, 11.11.2021
Автомобилистам в России Минюст подготовил и анонсировал новые штрафы
10:40, 11.11.2021
Иммунолог дал ценный совет, как защититься от коронавируса в общественном транспорте
09:54, 11.11.2021
Мужчина убил подругу и разбросал ее останки по парку: 13 лет его искали в соседней республике
09:14, 11.11.2021
«Чтобы решить вопрос»: инспектор ДПС принуждал автоледи-нарушительницу к сексу в качестве штрафа
08:26, 11.11.2021
17-летний подросток стал инвалидом после обычного удаления аппендикса
08:12, 11.11.2021
Женщина бросила двоих маленьких детей в машине дальнобойщика и подалась в бега
07:00, 11.11.2021
В Совете Федерации допускают ужесточение ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом
05:00, 11.11.2021
Многодетного отца сначала избили, а потом переехали автомобилем: это сделала женщина
01:00, 11.11.2021
В Минздраве России допустили введение уголовной ответственности для медиков-антиваксеров
00:01, 11.11.2021
18 сотрудников ФСИН уволили после видео с пытками и изнасилованиями заключенных в тюремной больнице
14:16, 10.11.2021
Пенсионерка без зазрения совести украла смартфон в метро у внезапно умершего пассажира
13:48, 10.11.2021
В Кремле дали ответ на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса в России обязательной для всех
10:02, 10.11.2021
В России хотят ввести QR-коды в самолетах и поездах
09:08, 10.11.2021
В отношении канала ТНТ возбудили дело после поцелуя двух мужчин в прямом эфире
08:41, 10.11.2021
«И тогда все это кончится»: в России выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех
07:00, 10.11.2021
Перед судом предстала женщина, которая, болея ковидом, кормила собаку во дворе - сдали соседи
05:00, 10.11.2021
Не дожил до суда: убийца и насильник женщины и 13-летнего ребенка умер в тюремной больнице
19:00, 09.11.2021
Мишустин поручил руководителям регионов ужесточать антиковидные ограничения
15:35, 09.11.2021
Госдума в первом чтении приняла закон, который лишит Минниханова статуса президента
14:28, 09.11.2021
Бесследно исчез 39-летний сын топ-менеджера Макдоналдс, мать обратилась в полицию
14:15, 09.11.2021
Круче, чем в блокбастере: сотрудник полиции остановил многотонную фуру с мертвым водителем за рулем
08:51, 09.11.2021
В Роспотребнадзоре впервые дали пояснения, почему даже привитые умирают от коронавируса
08:19, 09.11.2021
Российский иммунолог назвал три главных опасных аллергена, которые есть в вашем доме
07:48, 09.11.2021
«Не продолжаю жить»: в Москве нашли мертвыми аспиранта биофака МГУ из Казани и его 20-летнюю девушку
07:00, 09.11.2021
Журналисты нашли подпольный крематорий, в котором по ночам тайно сжигали человеческие останки
05:00, 09.11.2021
Женщина больше недели не может забрать тело матери из морга и похоронить его
19:00, 08.11.2021
В аэропорту силовики задержали двух мужчин с килограммом кокаина в желудке
14:44, 08.11.2021
Врачи оставили в теле 19-летней роженицы иглу - делом занялась прокуратура
14:10, 08.11.2021
Священника РПЦ отправили в колонию за растление 53 мальчиков
13:15, 08.11.2021
В Кремле пояснили вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
12:25, 08.11.2021
Жильцы многоэтажки расстреляли рабочих, которые меняли ночью лифт
12:11, 08.11.2021
Мужчину жестоко убили из-за его татуировки
10:41, 08.11.2021
Срок действия сертификатов о прививке и QR-кодов внезапно сократился вдвое: что случилось?
08:22, 08.11.2021
Российские семьи в ноябре получат выплату в размере 11 100 рублей
08:04, 08.11.2021
С 8 ноября в России действуют новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
07:50, 08.11.2021
Вирусолог объяснил резкий подъем заболеваемости коронавирусом в ноябрьские праздники
06:00, 07.11.2021
Российский врач рассказал, у кого больше всего шансов заболеть коронавирусом
01:00, 07.11.2021
11-летнего мальчика, пропавшего 16 лет назад, нашли в лесу
00:01, 07.11.2021
Жириновский предложил государству выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится вторично
20:00, 06.11.2021
В Госдуме предложили новым способом подтверждать QR-коды
19:00, 06.11.2021
Общаются с больными и не заражаются: эксперты рассказали, кому не страшен коронавирус
13:29, 06.11.2021
Валяется в туалете, без сознания: женщина рассказала о лечении стариков в ковидной больнице
10:11, 06.11.2021
Бастрыкин потребовал доложить ему лично о нераскрытых убийствах прошлых лет в Татарстане
10:02, 06.11.2021
Мужчина 4 года прожил с трупом племянника в погребе, но в итоге сам сдался полиции
09:24, 06.11.2021
Как теперь играть: гитарист группы «Коррозия металла» отрезал себе палец болгаркой
05:00, 06.11.2021
Пьяный отчим насмерть заколол ножом беременную падчерицу
01:00, 06.11.2021
Работница магазина ударила пенсионерку в лицо из-за QR-кода и отобрала у нее купленный хлеб
00:01, 06.11.2021
Парень из ВК шантажировал бабушку интимными снимками ее 16-летней внучки
19:00, 05.11.2021
Выходцы с Кавказа напали на мужчину с маленьким ребенком на улице
13:47, 05.11.2021
Вице-премьер Голикова назвала Татарстан в числе десяти регионов, где ситуация с COVID-19 стала хуже
11:14, 05.11.2021
Шанс получить 100 тысяч: в России продлили программу поощрения для прошедших вакцинацию
10:04, 05.11.2021
Справедливоросс Сергей Миронов поддержал Татарстан в желании называть Минниханова президентом
09:21, 05.11.2021
Полицейский ударил женщину своим удостоверением по лицу со словами «Я здесь власть»
09:07, 05.11.2021
Еще 12 работников скорой помощи уволились из-за нежелания делать прививку от коронавируса
08:32, 05.11.2021
Ясновидящая звезда Битвы экстрасенсов предсказала, когда закончится пандемия
08:12, 05.11.2021
Запасайтесь терпением: в Гидрометцентре России рассказали, какой будет предстоящая зима
07:28, 05.11.2021
Цель не достигнута: сенатор и заслуженный врач РФ осудил отказ Татарстана от продления локдауна
07:14, 05.11.2021
Российские экономисты советуют купить новогодние подарки в ноябре, и на то есть веская причина
06:00, 05.11.2021
ФСБ не допустила историка в архив НКВД, опасаясь разжигания ненависти
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
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14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью