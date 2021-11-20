Следком в Волгограде расследует уголовное дело в отношении 24-летнего частного таксиста, который убил своего пассажира за то, что тот намусорил в салоне авто. Таксист нанес смертельный удар 37-летнему клиенту во время ссоры.

Водитель попросил не пачкать салон, потом остановил машину и ударил клиента кулаком в лицо. Удар оказался сам по себе не смертельным, но роковым: мужчина упал и ударился головой.

Таксист сразу же скрылся с места происшествия. В результате пассажира доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он умер.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.