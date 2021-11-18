За рассказанный в интернете анекдот полковника в отставке Михаила Шендакова подвергли уголовному преследованию и вынесли ему приговор. Мужчина на YouTube рассказал анекдот про сотрудника Росгвардии, хирурга и неудачную операцию "на яйцах", за что от Красногорского городского суда получил три года условно.

Правоохранители вместе с пользователями видеосервиса смеяться не стали и открыли дело о возбуждении ненависти либо вражды. Прокуратура просила дать юмористу 5 лет реального срока, но судья посчитал это чрезмерным

Ранее полковник Шендаков был приговорен к двум годам условно за публичные призывы к экстремизму в Интернете.