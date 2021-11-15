Мэрия Казани обратилась к жителям с просьбой не пугаться, если сегодня, 15 ноября, из-под крана вдруг потечет зеленая вода. Это связано с проведением работ по обнаружению мест утечки теплоносителя, и в водоснабжение будет добавляться специальный краситель зеленого цвета.

Странной может стать вода в Советском, Вахитовском и Приволжском районах Казани. В мэрии настоятельно попросили жильцов этих районов быть бдительными и, заметив зеленую воду, позвонить по телефону +7 (843) 291-87-95.

Сама вода зеленого цвета не опасна для жизни.