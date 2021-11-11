11 мая 2021 года навсегда останется черным пятном в истории Казани и всей России. Утром учеников и учителей школы № 175 в Казани зверски расстрелял 19-летний Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли 9 человек, семь из них дети, 22 человека пострадали.

С момента кровавой трагедии прошло полгода. Школу восстановили, там идут занятия, а Галявиев до сих пор не выслушал свой приговор. Почему Галявиев до сих пор не в колонии и что еще известно о трагедии в 175 школе Казани в материале РroKazan.ru.

Фото: tatcentr.ru.

ШЕЛ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ - УБИВАТЬ

Около 9 утра 11 мая Галявиев с ружьем в руках вышел из своего дома и отправился в школу, где намеревался устроить стрельбу. Он шел по улице более 10 минут, хотя по прямой дорога занимает не более пяти. По дороге он попал в объективы нескольких камер, в объектив одной он даже помахал рукой. Мимо проходили люди, проезжали автомобили, но никто не обратил внимание на парня с ружьем, видимо, думая, что оно не настоящее.

Спустя 2 минуты все поняли, что ошибались. Галявиев начал стрелять еще на подступах к школе. Первой под огонь Галявиева попадает 19-летняя девушка, она случайно одновременно со стрелком подошла к зданию учебного заведения, но ей удается скрыться, Галявиев промазал.

Фото: ridus.ru.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

Как только сработала тревожная кнопка директор школы по громкой связи отдает быстрый приказ - всем закрыть двери в классах. На первом этаже преступник застрелил учителя начальных классов Венеру Айзатову, а у запертой двери кабинета начальных классов привёл в действие самодельное взрывное устройство и далее пошёл по этажам.

Большинство классов было к этому моменту уже закрыто. На третьем этаже ему удалось войти в кабинет, где проходил родной язык у 8 «А» класса, после чего он начал стрелять в учеников. Все погибшие дети были убиты именно в этом кабинете. Также от пуль 19-летнего стрелка погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева.

Фото: RBC

ГАЛЯВИЕВА ЗАДЕРЖАЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕЗ ОРУЖИЯ

После убийства 9 человек Галявиев спокойно вышел из школы. Задержанию он не сопротивлялся. Интересный факт, задержал Галявиева полицейский без оружия. Ленар Мусин оказался около школы случайно. Мужчина был в отпуске и заехал навестить родителей. Как только услышал стрельбу, то сразу бросился в школу, хоть и понимал, что оружия при нем нет.

Именно Мусин в первые минуты - до прибытия полицейского начальства и СОБРа, координировал действия сотрудников школы, выводил детей из здания и бегал по коридорам, крича, чтобы дети не выходили из кабинетов.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Когда Галявиев вышел из школы его встретил Мусин. К тому моменту подъехали сотрудники Росгвардии. Мусин приказал им взять на мушку Галявиева. Первый допрос Галявиева провели сотрудники патрульно-постовой службы. В их машине предполагаемый стрелок пытался покончить с собой.

"Да, я стрелял. Да, был один. Где оружие? Осталось наверху".

НА ДОПРОСЕ КРИЧАЛ, НА СУДЕ УХМЫЛЯЛСЯ

На допросе Галявиев вел себя дерзко и неуровновешено, много кричал и возвысил себя до уровня Бога.

«Осознал, что я бог, месяца два назад. Во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас стал больше ненавидеть. Я сказал об этом матери. Не приписывай мне свои психологические и экстрасенсорные фигни», - кричал Ильназ на допросе после задержания.

Во время суда он категорически отказывался общаться с прессой. На вопросы журналистов о том, раскаивается ли он в содеянном, сможет ли смотреть в глаза родственникам убитых, он только молчал, опустив глаза, а после объявления об аресте только ухмыльнулся.

Фото: пресс-служба Советского суда Казани.

Вместо маски с надписью «Бог», которая была на нем в момент убийства, лицо Галявиева на суде прикрывала обычная медицинская маска. Тем временем, на территории стихийного мемориала у стен школы, куда тысячи казанцев несли цветы и игрушки, появилась табличка с надписью «Ты не Бог, ты гнида».

ПРИЗНАЛ ВИНУ ТОЛЬКО СПУСТЯ ТРИ МЕСЯЦА

Суд в итоге арестовал Галявиева на 2 месяца. Его регулярно водили на допросы. На одном из них он рассказал о конфликте с одной из учительниц. Галявиев так и не смог назвать ни имя, ни фамилию педагога. С его слов известно лишь, что она преподавала у него с 7 по 9 класс. Кроме того, Галявиев заявил, что педагог "гнобила" его и "называла тупым", а также заявляла, что будущий убийца семерых школьников никогда не сможет перейти в 10 класс.

Уже позже, после перевода в Москву в СИЗО «Бутырка» он в беседе с членами ОНК Москвы, которые пришли проведать заключенного и посмотреть на условия его содержания рассказал, что причиной, которая побудила его взять в руки оружие и пойти убивать, стала ненависть. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл. Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», - приводит слова Галявиева RT.

Фото: скриншот с видео МВД.

ЧТО ГРОЗИТ ГАЛЯВИЕВУ И ПОЧЕМУ ОН ДО СИХ ПОР НЕ В КОЛОНИИ

За убийство 9 человек Галявиеву положено пожизненное лишение свободы. Впрочем, до сих пор вердикт по его делу не вынесен. Дело в том, что московские психиатры признали Галявиева невменяемым. Об этом стало известно еще в конце июля.

«По нашей информации, государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», - сообщил официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

Но Следственный комитет России пока официально не рапортует об полном окончании комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Значит пока речь идет о ее промежуточных итогах. По некоторым данным, Галявиева возили в Санкт-Петербург на дополнительную экспертизу. Ее итоги пока не обнародованы. По решению суда Галявиев пробудет в СИЗО «Бутырка» минимум до 11 января 2022 года.

ШКОЛА РАБОТАЕТ, КЛАСС, ГДЕ БЫЛА СТРЕЛЬБА, БОЛЬШЕ НЕТ

После налета Галявиева на школу №175 учебное заведение серьезно пострадало. За лето там провели масштабный ремонт и 1 сентября школа возобновила работу в обычном режиме.

Фото: пресс-служба президента Татарстана.

Кабинета, в который ворвался Ильназ Галявиев, больше не существует – там снесли стены и теперь это общественное пространство, в котором дети смогут проводить время классами, делать домашние задания и посещать лектории. На потолке этого пространства установили 9 светильников – столько же людей погибло во время трагедии.

Основное место памяти установили во дворе школы – там организовали сад, где семьи погибших посадили деревья, за которыми будут ухаживать другие ученики. В течение всего учебного года за поведением детей и их ментальным здоровьем будет следить отдельный штат психологов.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАЛЯВИЕВЕ

Галявиев родился 11 сентября 2001 года в Казани. В тот самый день, когда произошел теракт в Нью-Йорке. Искать здесь параллели не стоит. Сам Ильназ на дате своего рождения особенно внимание не акцентировал. Хотя, по словам знакомых Галявиева, из него и двух слов было трудно вытянуть. С самого детства Ильназ был замкнутым и мало с кем общался.

В школе Ильназ учился средне, не был ни отличником, ни двоечником. Учился в той самой школе № 175. Когда Ильназ пошел в первый класс, учебное заведение только начало работу. Школу открыли в 2006-м году. За 15 лет существование учебное заведение мало чем выделялось.

Фото: mk.ru.

Ильназ пошел в первый класс 1 сентября 2008-го. В 2017-м он окончил 9-й класс и доучиваться два года не стал – отправился в колледж «ТИСБИ». По воспоминаниям учащихся гимназии, в общественных мероприятиях Галявиев не участвовал, друзей у него не было. Ильназ старался находиться один.

«Не был ни «ботаником», ни «задирой», в компаниях не гулял», - рассказал "КП" парень, который учился в одной школе с Галявиевым.

"Он вообще ни с кем не общался. Мы в одной школе учились, но он старше был. Друзей рядом с ним я не замечала. Из дома выходил, если только с родителями, одного его я не видела", - рассказала «Комсомольской Правде» Александра, которая училась в той же школе, но на пару классов младше.

Фото: 9111.ru.

Учился Ильназ по направлению «информационные системы и программирование». Правда, доучиться ему было не суждено. В течение трех лет он учился стабильно, а с наступлением 2021 года что-то изменилось. Ильназ начал пропускать пары, копились учебные долги. В результате 21 апреля 2021 года его отчислили из колледжа. Спустя три недели он с оружием ворвался в школу и лишил жизни 9 человек.