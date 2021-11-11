В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых штрафов для российских водителей. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на проект документа от Минюста.

Так, на 40 тысяч рублей оштрафуют водителя, который неоднократно отказался остановиться по требованию полицейского во время преследования.

На 50 тысяч оштрафуют и лишат прав водителя, который ехал пьяным с ребенком в салоне.

Минюст в новой редакции КоАП намерен полностью отказаться от применения такой меры для автомобилистов, как административный арест. Поясняется, что такое смягчение связано с гуманизацией законодательства и дороговизной такого наказания для бюджета.

В новой редакции будет предусмотрена процедура временного ограничения права управления. Ее применят, если водитель пойман на пьяном вождении - до суда ему ограничат право водить авто временно. Сейчас такого запрета до суда нет.

Появятся штрафы за повторные нарушения. Среди них — управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав) и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).