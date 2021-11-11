В странную историю попал дальнобойщик из Иваново. Он согласился подвезти женщину с двумя маленькими детьми до Подмосковья, но до места назначения его пассажирка не доехала. Она бросила детей в большегрузе и сбежала.

По словам водителя, перед Орехово-Зуево женщина попросила остановиться, чтобы сходить в туалет. И пропала. Дети, которых она бросила на попечение чужого человека, плохо говорят. Девочке 8 лет, мальчику - 3 года. Мальчик почему-то был совсем без обуви.

Дальнобойщик доставил детей в отдел полиции. Медики осмотрели детей, выяснили, что девочка больна вирусной инфекцией. Сейчас детей поместили в приют, а мать разыскивают.