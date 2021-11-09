Жительница Таганрога больше недели не имеет возможность похоронить умершую мать из-за катастрофического дефицита персонала и загруженности морга, сообщает Donday.

Пенсионерка умерла в больнице № 7 28 октября, и дочь до сих пор не может похоронить родительницу, поскольку в морге попросту некому оформить документы на тело.

"Очередь в патолого-анатомическом бюро составляет более 150 человек. Патологоанатомы не справляются с нагрузкой, из-за чего люди ждут тела родственников до трех недель", — пишет издание.

Люди просят местную власть и следственные органы разобраться с этой ситуацией.