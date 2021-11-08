Во Владимире сотрудники прокуратуры занялись расследованием инцидента, о котором узнали из социальных сетей. В теле 19-летней роженицы врачи областного роддома оставили хирургическую иглу. По данному факту назначили прокурорскую проверку.
Молодая мать почувствовала себя плохо почти сразу после родов. Ее снова госпитализировали и обнаружили, что в теле осталась игла, при помощи которой девушке при родах накладывали швы.
Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас выясняются обстоятельств произошедшего, опрашиваются медработники и сама женщина, исследуются необходимые документы.
комментарии
Мы имеем РНК вирус, мутация которого в сотни раз превышает мутацию ДНК вирусов. При этом, так как он респираторный, вакцинированные заражаются все равно через слизистые носа, где нет антител. Антитела начинают действовать только тогда, когда заражение спускается гораздо ниже к легким.
Именно поэтому привитые люди являются, грубо говоря, инкубаторами, в которых происходит эволюция и появление новых штаммов. Эволюционное давление на вирус идет в сторону уклонения его от прививки. Это было очевидно всем специалистам еще задолго до начала этой всей кампании.
Но проблема в том, что ведут ее чиновники и биг-фарма.
3,6 миллиарда рублей в день. Такая сумма потока бабла на кону. Отказаться невозможно
Мы имеем РНК вирус, мутация которого в сотни раз превышает мутацию ДНК вирусов. При этом, так как он респираторный, вакцинированные заражаются все равно через слизистые носа, где нет антител. Антитела начинают действовать только тогда, когда заражение спускается гораздо ниже к легким.
Именно поэтому привитые люди являются, грубо говоря, инкубаторами, в которых происходит эволюция и появление новых штаммов. Эволюционное давление на вирус идет в сторону уклонения его от прививки. Это было очевидно всем специалистам еще задолго до начала этой всей кампании.
Но проблема в том, что ведут ее чиновники и биг-фарма.
3,6 миллиарда рублей в день. Такая сумма потока бабла на кону. Отказаться невозможно