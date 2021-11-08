Во Владимире сотрудники прокуратуры занялись расследованием инцидента, о котором узнали из социальных сетей. В теле 19-летней роженицы врачи областного роддома оставили хирургическую иглу. По данному факту назначили прокурорскую проверку.

Молодая мать почувствовала себя плохо почти сразу после родов. Ее снова госпитализировали и обнаружили, что в теле осталась игла, при помощи которой девушке при родах накладывали швы.

Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас выясняются обстоятельств произошедшего, опрашиваются медработники и сама женщина, исследуются необходимые документы.