Срок действия сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции и соответствующих QR-кодов сократили в России вдвое, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пользователей "Госуслуг".

Ранее срок действия составлял год со дня получения второй прививки. Теперь только полгода, обновление произошло автоматически.

На сайте "Госуслуг" официального сообщения об изменении нет. Пользователям также не прислали никаких уведомлений об изменении срока действия их сертификатов.

В Минздраве России отметили, что причина произошедшего - в техническом сбое, и срок действия сертификатов остается прежним.