В Новой Москве в поселении Новые Ватутинки, недалеко от Троицка, несколько мужчин, которые, по утверждениям очевидцев, были похожи на жителей Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. Причина конфликта пока неизвестна.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", мужчина уговаривал нападавших остановиться, указывал на присутствие малыша, взывал к их разуму, но агрессивные нападающие ответили, что им все равно, с ребенком он или без него. Тогда мужчина предложил честный поединок - один на один, но приезжие напали на одного вчетвером.

Пока мужчина дрались, испуганный ребенок убежал.

Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока не поступало.