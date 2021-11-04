Руководитель управления здравоохранения Казани и заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков подтвердил, что в Казани, как и в других регионах страны, есть определенная нехватка некоторых вакцин от коронавируса. Об этом он заявил в прямом эфире в официальном Инстаграме мэрии столицы Татарстана.

В частности, Жаворонков отметил, что сейчас в принципе приостановлено производство препарата "КовиВак", поскольку на предприятии-изготовителе вакцины меняют линейку оборудования.

"Мы ждем возобновления поставок "КовиВака". Как только будет — сразу сообщим. Поставки "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" продолжаются", — рассказал он.

Дефицита "Спутника V" в регионе не наблюдается, и его качество и безопасность сомнений не вызывают, отметил Жаворонков.