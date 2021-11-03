ГИБДД Казани убедительно просит всех, кто видел, как произошло ДТП на проспекте Ибрагимова, помочь в поиске скрывшегося водителя. Он сбил 72-летнюю бабушку и не остановился.

Известно, что авария случилась 1 ноября в 12:15. Водитель неустановленного пока авто при движении задним ходом не убедился, что его маневр не представляет для окружающих опасности, и наехал на 72-летнюю пенсионерку. Женщина стояла у регулируемого пешеходного перехода и ждала, когда загорится разрешающий сигнал светофора.

Бабушка сильно травмирована, доставлена в больницу. Виновник ДТП скрылся.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев произошедшего обращаться по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.