В ночь на 2 ноября в Казани на Профсоюзной пострадал один из самых знаменитых автомобилей столицы Татарстана - зелёный "Фольксваген Жук", принадлежащий владельцу кафе "Пески" Альберту Эйналиеву.

На видео с камер наблюдения видно, как девушка в надежде на эффектный снимок, забирается с ногами на ретрокар, топчется на нем, фотографируется и потом спокойно удаляется ждать свое такси. Все это время ее сопровождает молодой человек.

"От чего пострадал в детстве спутник разгулявшейся королевы хаоса, гадать не будем, но судя по тому, что он никак не управляет ситуацией и не влияет на свою подругу, разрушающую легендарное творение мирового автопрома, покорно фотографируя её на капоте, помощь нужна и ему", - пишет о спутнике "Еду в Татарстан".

Найти пару, конечно, не составит труда. Но вот починить "Жука" может быть проблематично. На такие ретроавтомобили очень сложно найти оригинальные запчасти, порой практически невозможно.