Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько денег надо жителям разных российских регионов на комфортную неделю локдауна. Так выяснилось, что жителю Казани для того, чтобы хорошо провести нерабочую неделю, требуется 37 тысяч рублей.

По данному показателю Казань оказалась не самой требовательной и прихотливой в России. Например, жители Москвы сказали, что им на неделю локдауна надо 55 тысяч на человека. А в Петербурге жители захотели по 47 тысяч рублей. Чуть меньше питерцев запросили жители Ростова-на-Дону и Екатеринбурга - по 45 тысяч.

Опрос проводили среди городов-миллионников.