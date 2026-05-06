Новости Казани

15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани следственное управление СК РФ по Татарстану предъявило обвинения 15 жителям города в участии в организованной преступной группе «Вторые горки». По версии следствия, члены группы совершали мошеннические действия с декабря 2020 года по февраль 2024 года.

Преступники действовали в сговоре с операторами колл-центров, расположенных за границей. Жертвами мошенничества стали 15 человек из 11 регионов России. Общий размер причиненного ущерба превысил 35,5 млн рублей.

Для скрытия источников доходов участники группы приобретали криптовалюту на похищенные средства. В ходе расследования удалось частично возместить ущерб потерпевшим в размере 2,3 млн рублей. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых стоимостью 14 млн рублей.

Дело рассматривается в отношении 15 человек. Уголовные дела в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

как кусает кожеед

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Где найти всё для себя: женский гид по полезным компаниям

газожидкостный пилинг головы цена москва в Москве

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
5 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Новости Татарстана

33 секунды назад

Суд взыскал с «Туполева» свыше 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра
Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по д...
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

Не у нас

час назад

Минпромторг поддержал НДС на зарубежные интернет-товары

Новости Казани

2 часа назад

В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки

Новости Казани

3 часа назад

В Казани изъяли 240 электросамокатов за нарушения
Где в Казани заботятся о внешности и красоте
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани заботятся о внешности и красоте