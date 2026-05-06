15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

В Казани следственное управление СК РФ по Татарстану предъявило обвинения 15 жителям города в участии в организованной преступной группе «Вторые горки». По версии следствия, члены группы совершали мошеннические действия с декабря 2020 года по февраль 2024 года.

Преступники действовали в сговоре с операторами колл-центров, расположенных за границей. Жертвами мошенничества стали 15 человек из 11 регионов России. Общий размер причиненного ущерба превысил 35,5 млн рублей.

Для скрытия источников доходов участники группы приобретали криптовалюту на похищенные средства. В ходе расследования удалось частично возместить ущерб потерпевшим в размере 2,3 млн рублей. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых стоимостью 14 млн рублей.

Дело рассматривается в отношении 15 человек. Уголовные дела в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство.