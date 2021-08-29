Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на ближайшие дни.

По их данным, завтра будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью — 3-8 градусов тепла, днем ожидается потепление до 19−24 градусов.

Во вторник попеременная облачность сохранится, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от +4 градусов до +14. Максимальная составит 20−25 градусов.

В среду, 1 сентября, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Ночью будет от 6 до 11 градусов, днем потеплеет до 23−28 градусов.