Красное вино в небольшом количестве способно облегчить протекание постковидного синдрома. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

В интервью Ura.ru он рассказал, что этот напиток куда более полезен, чем многие думают:

"В этом случае (при наличии постинфекционных проблем — прим. Ред.) может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", – пояснил он, отметив, что такой способ борьбы с постковидным "хвостом" не подходит непьющим людям.

Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.