На совещании в Доме Правительства Татарстана руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказала, какими доводами обычно оправдываются антипрививочники, и привела контраргументы.

Чаще всего прививаться отказываются, ссылаясь на то, что вакцина еще не проверена, не испытана. Это не так, заявила Патяшина. Препараты прошли испытания и допущены в гражданский оборот.

Нередко граждане при отказе от вакцинации говорят, что она не помогает, и вакцинированные болеют коронавирусом. Да, такая вероятность есть, заявила санитарный врач. Но после прививки течение болезни будет более легким, а вероятность летального исхода минимизируется.

"Защищает ли прививка от новых штаммов? По данным ученых, мутации вируса не затрагивают тех частей, которые были использованы при создании вакцины. Доказана эффективность вакцин в отношении всех новых штаммов", — заявила глава республиканского Роспотребнадзора.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что осенью эпидемиологи предсказывают ост заболеваемости, а потому признал активнее вакцинировать население.