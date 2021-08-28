В детской республиканской клинической больнице в Казани спасли ребенка, в голове которого застрял гвоздь. Об этом медики сами сообщили на официальной странице медицинского учреждения в Инстаграме.

Родители рассказали, что беда случилась в магазине. Ребенок сидел на металлической рейке, не удержался, упал и ударился затылком об пол, на котором лежал злополучный гвоздь.

Гвоздь вошел не глубоко. Но в больницу родители все-таки поспешили. И правильно: специалисты достали инородный опасный предмет, сейчас состоянию ребенка ничего не угрожает.