В Казани разыскивают подростка, который шесть дней назад пропал. О 17-летнем Албулмалике Абдулаеве ничего не слышно с 21 августа. Мальчик перестал выходить на связь с родными и друзьями. Родственники обратились в полицию и попросили о помощи волонтеров татарстанского отделения "Лиза Алерт".

Известно, что молодой человек ростом около 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. В чем он был одет на момент исчезновения, не известно.

Все, кто видел Абдулмалика Абдулаева, могут помочь найти его и сообщить имеющуюся информацию по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.