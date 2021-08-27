Трехлетняя девочка погибла в Ярославле после того, как ее зажало дверями городского автобуса. Все случилось на остановке общественного транспорта. Малышку успели довезти до областной детской больницы, но врачи ничем уже не смогли помочь крохе, хотя и сделали все, что могли.

"Ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью. До вечера оперировала бригада сразу нескольких специалистов", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным пресс-службы местной мэрии, девочку зажало дверями автобуса при выходе на остановке. Обстоятельства устанавливаются.