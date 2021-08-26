В Татарстане продлено штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре Республики Татарстан.

Прежнее предупреждение действовало до 26 августа. Теперь его продлили с 27 августа по 3 сентября включительно.

В течение этого периода на территории республики будет высоким риск пожаров - 4 и 5 класс опасности.

В республике ввели запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах районов РТ.