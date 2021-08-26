Мужчина, подозреваемый в жестокой расправе и насилии над 8-летней Настей Муравьевой из Тюмени, сам принимал активное участие в ее поисках. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на волонтеров.

"Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло", – рассказал волонтер.

Настя пропала в конце июня, а нашли ее только 19 августа. Тело девочки со следами изнасилования и удушения лежало в пакете в кустах. Накануне был задержан 40-летний бывший полицейский и спецназовец Виталий Бережной. В последнее время он трудился на мебельном производстве.