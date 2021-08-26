Молодой житель Казани представился похитителям девушки полицейским, и это спасло жизнь последней. В ночное время суток казанец ждал такси в Азино, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Уже когда машина приехала, он заметил, что двое мужчин избивают девушку. Она громко звала на помощь, кричала, что ее убьют. Молодой человек не смог пройти мимо и заступился. Подошел, представился полицейским.

Мужчины сникли и пояснили, что просто пытаются научить уму-разуму свою сестру. Девушка с ними не согласилась, заявив, что ее хотели затащить в квартиру и убить.

Молодой человек вызвал настоящую полицию, сотрудники которой задержали сомнительных мужчин и сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.