В Казани из-за обмеления реки Волги снова показалась старинная мостовая. Ранее район пляжа Локомотив и старый речной порт соединял пешеходный тракт, именно его фрагменты и можно теперь наблюдать, сообщили "Казанские ведомости".

В последний раз подобное происходило два года тому назад. Тогда в столице Татарстана активизировались ученые, любители древностей, охотники за артефактами и мародеры, которые попросту начали разбирать древнюю дорогу на камни.

После такого мостовой придали статус объекта культурного наследия, чтобы защитить ее.

Историки говорят, что построена дорога эта была в начале прошлого столетия, до революции. Но с поднятием Куйбышевского водохранилища в 1957 году дорога полностью ушла под воду.