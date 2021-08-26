Дочь 66-летнего жителя Казани Шамиля Вильданова заявила, что ее отец был совершенно здоровым человеком, но после прививки от коронавируса сгорел за несколько месяцев. Женщина написала везде, дошла до администрации Президента РФ, но везде ей отвечают, что "после прививки" и "из-за прививки" - две суть разные вещи.

Смерть ее отца поствакцинальным осложнением не посчитали, сообщает "Вечерняя Казань".

"Складывается впечатление, что врачи замалчивают эту информацию и регистрация осложнений не ведется", - заявила женщина.

По словам дочери погибшего казанца, после добровольной прививки, которую мужчина сделал в феврале, у него начали проявляться симптомы, схожие с инсультными - онеменение, нарушение координации, заторможенность. В марте он побывал у невролога, сделал МРТ, инсульт не подтвердили.

11 марта пенсионера положили в неврологию медсанчасти КФУ, где выявили обширное поражение головного мозга и поставили диагноз - острый рассеянный лейкоэнцефалит. Дочь погибшего уверяет, что у нее есть запись телефонного разговора с врачом, который лечил ее отца. Доктор заявил, что состояние пенсионера могло быть спровоцировано вакцинацией.

Сейчас женщина требует справедливого и честного расследования.