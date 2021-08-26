В Туле отец двоих детей, заразившийся коронавирусом, покончил с собой в стационаре ковидной больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Болел мужчина тяжело, в больнице находился уже более трех недель. По словам жены, он просил, чтобы его подключили к ИВЛ, потому что сильно мучился. Но врачи сочли это нецелесообразным и в просьбе пациенту отказали.

Мужчина позвонил супруге и сказал, что больше у него нет сил все это терпеть. А через пару минут после звонка он свел счеты с жизнью.

Региональный Следственный комитет начал проверку.