В Советский районный суд города Воронежа поступило дело, по которому можно снимать романтическую мелодраму: перед судом предстанут две юных наркокурьерши, которым 19 и 21 год.

19-летняя обвиняемая в множественных закладках наркотиков девушка рассказала, что пошла в закладчицы исключительно для того, чтобы заработать денег на адвоката своему парню.

Когда полиция задержала обеих, они не стали отказываться и сразу во всем признались, показали места и выдали запасы наркотиков.

Лирическую историю проверили в ГУ МВД по региону. И она подтвердилась: парень задержанной действительно находится в следственном изоляторе, где ожидает приговора.

В СИЗО отправили и его возлюбленную. Изъятая партия наркотиков оказалась очень крупной - 40 свертков синтетических запрещенных веществ. Теперь уже обоим требуются адвокаты.