В Казань будут летать чартерный рейсы из российской столицы. Первый субсидированный чартерный рейс прилетит в Казань 13 сентября. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что осенние чартеры субсидируются в рамках национального проекта. Ростуризм компенсирует 50% стоимости. Такие же рейсы будут запущены 7 сентября из Москвы в Тюмень.

Сами туры будет организовывать оператор "TUI Россия".

"Мы предложим полностью под ключ готовые туры на любой бюджет. Я хочу сказать, что пакетный тур и в Казань, и в Тюмень начинается от 10 тысяч рублей. Представьте себе, это перелет, проживание, экскурсии и так далее", — пояснил гендиректор компании Тарас Демура.

Как сообщается на сайте туроператора, вылет будет из Домодедово, обслужит рейсы "Ямал". Вылеты пройдут 13, 17, 21, 25, 29 сентября и 3 октября.