С начала лета в Татарстане пожарные получили в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 года. Средняя предлагаемая зарплата для огнеборцев в республике составляет 27 тысяч рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных – это 40 тыс. руб. Об этом сообщает сервис поиска работы HeadHunter.

"Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя", - отмечено в сообщении.