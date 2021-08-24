Водитель автомобиля "Киа" в Казани явно не рассчитал высоты своего авто и напрочь застрял на трамвайных путях, предприняв попытку пересечь их поперек. Все случилось на Зорге, недалеко от станции метро "Проспект Победы".

Казанцы, обсудившие историю в социальных сетях, отметили, что такие машины только в рекламе проедут везде, на практике все совсем иначе. Некоторые выразили мнение, что за подобные действия необходимо ввести штраф в 500 тысяч, и тогда случаев, в которых автомобилисты препятствуют движению общественного транспорта, станет значительно меньше.