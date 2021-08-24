В Бурятии туристам пришлось более двух суток провести на реке с трупом товарища - спасатели из-за плохой погоды не могли добраться к месту гибели человека и эвакуировать его живых друзей.

Трое туристов из Москвы сплавлялись по реке Левая Мама. Они предварительно не зарегистрировались в МЧС в качестве туристической группы, а потому об их присутствии в опасном месте никто не знал.

Судно опрокинулось, один из мужчин утонул. Два его друга смогли достать тело из воды, вытащили на берег, позвонили по спутниковому телефону спасателям, сообщили в региональном МЧС.

Доставать московских туристов решили с помощью авиации. На место отправили МИ-8, но только через 2 дня, поскольку погода не позволяла сделать это ранее. Сейчас они эвакуированы. Тело погибшего передали родственникам, живым его друзьям психологи МЧС оказывают помощь.