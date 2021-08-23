Телеграм-бот для сбора случаев нарушения природоохранного законодательства планируют запустить в Министерстве экологии Татарстана. Телеграм будет призван наладить диалог между властью, бизнесом и обществом, сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.

"По разным каналам связи в прошлом году к нам поступило более 8,7 тыс. обращений. В предыдущие годы таких обращений было более 13 тыс. 97% заявок, поступивших в „Народный контроль“, решены. Еще решены 99% заявок, поступивших в „Школьный экопатруль“. Новый чат-бот будет нам помогать сортировать все поступившие обращения", — приводит агентство слова министра.