В сотнях жилых домов в Казани будет временно отключен газ, сообщается на сайте мэрии республиканской столицы. Необходимость отключения связана с работами по демонтажу газопровода высокого давления, сообщили в "Казаньгоргазе".

С 4:00 26 августа по 27 августа (почти сутки) газа не будет в многоквартирных домах по адресам:

ул.Комиссара Габишева, 1, 7, 11, 17, 19а,19б, 19в, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 39;

ул.Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9/95, 11/52а, 11/52б, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26;

ул.Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43а, 47, 49, 49а, 51, 52а, 52б, 53/1, 53/2, 53/3, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 61/1, 62, 62а, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2, 64, 64а, 64б, 64в, 65, 66а, 66б;

ул.Академика Завойского, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14/74, 15, 16, 17, 17а, 18, 25, 20, 21, 22, 22а;

пр.Победы,18, 18а,18г, 20, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 72а;

ул.Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 12, 16, 16а, 17, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а;

ул.Юлиуса Фучика, 2, 6, 8, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 62а, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 86а, 97, 105, 107, 109.

В частных домах, расположенных по адресам:

ул.Вербная, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13;

ул.Султана Габаши, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 3а, 4, 5, 5в, 6, 7/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а;

переулок Затлы, 3, 5, 4, 6, 9;

ул.Затлы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19/50, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26б, 28, 28а, 66а;

ул.Матур, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 20;

переулок Матур, 2, 4, 5, 7, 7а, 9;

пр.Победы, 2, 4, 4а, 6, 6в, 6ж, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а;

ул.Урманлы, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 44.

Жильцам настоятельно рекомендуется закрыть краны на опусках перед газовым оборудованием. А перед повторным пуском прибором нужно тщательно проветрить помещение, проверить тягу и обеспечить доступ в дом сотрудникам ЭПУ "Казаньгоргаз".

Если где-то почувствуют запах газа, важно сразу вызвать аварийную газовую службу - 04,104 (с мобильного) или позвонить 112. До приезда бригады нужно находиться на улице.