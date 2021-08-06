Руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал решить проблему с дорогой в поселке под Казанью и доложить о результатах ему лично. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СКР.

Татарстанские следователи проводят проверку о том, почему и как нарушаются права жителей поселка Константиновка Азнакаевского района РТ. Граждане стучались во все инстанции, писали в социальных сетях, пытаясь обратить внимание на свою проблему.

Дело в том, что в поселке отсутствует законное межевание территории, из-за чего продажа земли происходит бесконтрольно, нет дороги, в случае чего в поселок не смогут проехать даже экстренные службы.

"Ход и результаты проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — отметили в центральном аппарате СК.