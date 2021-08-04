Лучшие танцовщики страны выйдут на сцену в эфире телеканала ТНТ вместе со стартом масштабного шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», где соберутся представители разных направлений, команд, школ и vogue-домов. Они сойдутся в очных танцевальных поединках в четырёх категориях: соло, дуэты, дети и команды.

Создатели шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» собрали суперзвёздный состав танцовщиков, взяв в проект лучших из лучших независимо от направления, опыта на сцене и умения переключаться на разные жанры. На кастинг пришли как те, у кого уже есть фанаты среди зрителей ТНТ, так и профи, которые всю карьеру прокачивались только в одном танцевальном направлении. Сейчас шанс на победу есть у всех, а общий уровень ещё выше, чем в любом из сезонов проекта «ТАНЦЫ».

Отбор прошли почти 400 человек или 144 творческие единицы в четырёх категориях. Они определят лучшего из лучших в беспрецедентном для телеэфира баттловом турнире: проигравший мгновенно покидает проект, победитель идёт дальше. Баттл столкнёт друг с другом, казалось бы, несовместимые жанры: хип-хоп против контемпа, брейкданс против локинга, бальные танцы против экспериментала и так далее. В таких условиях победителя предсказать невозможно, а звёздному жюри невероятно сложно сделать выбор. Призовой фонд проекта – 10 миллионов рублей. Финалисты каждой категории получат по миллиону, оставшийся банк заберёт победитель.

Формат судейства изменится. Все участники окажутся в равных условиях, и решения жюри станут независимыми от давления зрителей. Оценивать выступления вместе с другими звёздными гостями шоу будет Мигель – его зрители увидят в каждом выпуске проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ». Встречать участников на сцене в качестве ведущей будет Ляйсан Утяшева. К ним присоединится Ульяна Пылаева, которая станет второй ведущей проекта, покажет зрителям бэкстейдж и поможет ближе узнать участников. Вместе с главным лицами проекта шоу будут делать топовые танцовщики и хореографы, а также звёзды, которые станут гостями шоу: Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Сергей Лазарев, Иван Дорн, Клава Кока, Анна Седакова и многие другие.

Константин Обухов и Александр Романов, креативные продюсеры шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»:

«В этот раз пришло очень много танцовщиков, многих из которых мы не видели раньше. Среди них есть первоклассные брейкеры, папперы и многие другие топы своих направлений – мы их открыли для себя и скоро покажем зрителям ТНТ. Они устроят баттл против многих из тех, кто раньше приходил в «ТАНЦЫ» и даже забирал главный приз проекта. Будет необычайное шоу, исход которого невозможно предсказать».

Мигель, член жюри шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»:

«НОВЫЕ ТАНЦЫ» – это совершенно другой уровень для любого танцовщика в плане реализации. Теперь у участников есть возможность не подстраиваться под условия проекта, а приходить со своим материалом и побеждать в конкурсе, выигрывать деньги, максимально показывать свои способности. Это более требовательное шоу по сравнению с проектом «ТАНЦЫ» – здесь мы никого не учим, и это самое главное! За семь лет мы уже воспитали поколение, которое способно самостоятельно подготовиться, выйти на сцену, использовать свою единственную попытку и разнести противника».

Смотрите танцевальное баттл-шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – скоро на ТНТ.