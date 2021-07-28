В Советском районном суде Казани продолжается процесс по делу Сергея Купцова - создателя финансовой пирамиды "Кредитный центр". Мужчина уверен, что он ни в чем не виновен.
Кредитные кооперативы "Кредитный центр" работали в 30 российских городах. При сотрудничестве с ними пострадали более 1 400 вкладчиков, которым сулили большую прибыль - от 18 до 72% от внесенной ими суммы денег.
Сергею Купцову предъявили обвинение в мошенничестве. Он - учредитель организации. Ранее у Купцова уже были проблемы с законом: пьяное вождение, ДТП с погибшими, срок за наркотики. Но сейчас, говорит Купцов, он ни в чем не виноват.
Высокие проценты, которые обещали вкладчикам, Купцов объясняет высоким уровнем конкуренции на рынке финансовых компаний. А на вопрос, куда делись деньги вкладчиков, отвечает просто:
"Все кредитные средства находятся не у меня, а у заемщиков. Меня арестовали, а с заемщиками никто уже не работал - все денежные средства, которые были переданы в кредитный кооператив от потерпевших, находятся в кредитах у населения. Сейчас их взыскать уже нельзя, прошло семь лет, а сроки давности три года. Следствие не занималось заёмщиками, а только вкладчиками", - говорит Купцов.
Общий ущерб по делу оценивается в 448,5 миллиона рублей. В данный момент следствие находится на стадии допроса свидетелей. Материалы дела превышают 2300 томов, сообщает KazanFirst.
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