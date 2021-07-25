После окончания матча «Рубин»-«Спартак» в Казани, болельщики московской команды были огорчены поражением и, видимо, решили оставить след об игре. Пьяные они устроили дебош в автобусе и агрессивно реагировали на пассажиров. Видео из транспорта опубликовали в сети.

«Отказываются платить за проезд и называют Казань деревней. Автобус стоит. Пассажиры ругаются», - рассказал очевидец.

В комментариях жители отметили, что нужно учиться принимать поражение и это всего лишь игра, автобусы не виноваты.

«Достойно принять поражение никак?»

«А почему без масок, и где полиция, которая трое на одного вытаскивает из транспорта, где полиция ау?»

«Где закончилось образование, там и закончился юмор!»

«После Москвы Казань конечно по восприятию как деревня: тихая, спокойная и уютная».