Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект об ужесточении наказания для водителей, которые уже были судимы за нетрезвую езду.

Теперь разработчики предлагают дополнить статью 264 уголовного кодекса России, согласно которой вождение в нетрезвом виде будет наказываться штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до 6 лет, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Как пишет ТАСС, на данный момент эта статья предусматривает штраф 300 тысяч рублей либо лишение свободы от 1 до 2 лет.