Казанские трамваи скоро станут таким же устойчивым словосочетанием, как "казанский феномен". Не проходит и недели, чтобы с ними не случилось чего-нибудь непредвиденного: горят, попадают в ДТП, разваливаются на ходу... Если раньше подобные ЧП удавалось удержать внутри региона, не вынося сор из избы, то сейчас сделать это сложно: очевидцы трамвайных катаклизмов снимают видео и фото, и из соцсетей эти кадры незамедлительно попадают на страницы изданий. В последнее время - даже федеральных.

Новый рулевой

Эта неделя началась с новости, которую в душе казанцы ждали уже давно: в МУП "Метроэлектротранс" Казани назначили нового директора. Им стал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

О назначении директора на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин. В рамках совещания обсуждались задачи, требующие решения в первую очередь. Градоначальник счел (и правильно!), что ситуация с транспортом в столице Татарстана точно требует первоочередного вмешательства.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что прежний руководитель Асфан Галявов покидает пост.

О новом "рулевом" транспортного предприятия известно, что ранее он занимал пост председателя комитета по транспорту исполкома Казани. Абдулхаков был одним из тех, кто стоял во главе транспортной реформы в Казани, которая проводилась после развала СССР. Одним из его решений был полный отказ от частников - маршруток.

Айдар Абдулхаков родился 11 апреля 1969 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, а также казанский филиал Академии труда и социальных отношений. Трудовую деятельность начал в 1993-м. Занимал различные должности, в том числе в отделении пенсионного фонда РФ по РТ, отделении департамента казначейства министерства финансов РТ по Казани, МУП «АСДУ-А» и др. С сентября 2005-го по январь 2006 года являлся генеральным директором МУП «Казгорэлектротранс». С 12 января 2006 года занимал должность председателя комитета по транспорту исполнительного комитета Казани.

"Просто так директоров не меняют"

Дмитрий Сагдеев - активист общественного движения за улучшение транспортной системы и редактор телеграм-канала "Казан Урбанчы". Он уверен, что перестановка в "трамвайном департаменте" положительно отразится на состоянии транспорта республиканской столицы.

- Дмитрий, что-то, если честно, изменится?

- Думаю, непременно изменится. Смена директора просто так же не происходит. Значит, исполком все-таки осознал, что проблема существует, что она большая. Случилось главное - признание проблемы. А далее уже, конечно, будут определенные изменения.

- А что повлияло на признание проблемы властями? Многочисленные ЧП с трамваями?

- Тут больше даже не сами ЧП, а тот факт, что их начали освещать федеральные СМИ. Из личных источников точно знаю, что мэр Ильсур Метшин пришел в ярость, когда федеральные издания начали в красках рассказывать, как горят и разваливаются казанские трамваи. Когда известные российские блогеры, такие, как Варламов, Гершман, начали поднимать этот вопрос. Возмутился и озаботился, понял, что проблема сама собой не решится, надо решать. Страдает имидж города.

- А чем же корень проблемы с транспортом, на ваш взгляд?

- В первую очередь, в низкой компетенции руководства. Далее идет "жлобство" - попытка на всем постоянно экономить. В нашем городе почему-то до сих пор считается, что общественный транспорт обязательно должен приносить прибыль. Прибыль возможна, нормальная такая прибыль, но в основном с такого транспорта, как маршрутки, а мы отказались от них. Все остальные виды транспорта должны иметь бюджетную поддержку.

- Как вы полагаете, что конкретно сможет сделать новый руководитель?

- В первую очередь он может воздействовать на умы наших чиновников в плане внедрения в их светлые головы не менее светлой идеи, что транспорт нуждается в бюджетной поддержке. Вот тогда и средства на ремонт будут, и парк будет обновляться. Гореть и биться перестанут наконец-то. В отличие от Галявова, который экономист, новый руководитель имеет высшее техническое образование, ему не надо объяснять, что значат сроки и правила эксплуатации, ТО, списание и т.д. Он не столько деньги считает, сколько за техническую составляющую будет ратовать. А это уже - половина дела.

- В какие сроки можно ожидать первых изменений, которые мы с вами сможем увидеть собственными глазами?

- Думаю, что в течение полугода. Раньше, наверно, глупо ждать. Он принял большое хозяйство, в котором от прежнего руководства накопилось столько завалов, что разгребать и разгребать еще. А потом уже станет понятно, насколько назначение было точным. Но я думаю, у Абдулхакова все получится.