24 мая суд Казани вынес приговор в отношении бывшего руководителя ПАТП-4 Айрата Исхакова. Ранее его обвиняли в превышении должностных полномочий, денежных махинациях на сумму более 3,5 миллионов рублей и найме несуществующих сотрудников.

Так, по версии следствия, Исхаков вывел со счетов ПАТП-4 более 3,5 млн рублей, а также обслуживал за счет транспортной компании частные машины.

После долгих разбирательств (дело начали рассматривать летом 2020 года) суд наконец-то вынес приговор подсудимому. Но оказался он слишком мягким – «Виновен. С выплатой штрафа 100 тысяч рублей» - передает корреспондент Prokazan.ru из зала суда. Ранее штраф запрашивался в размере 120 тысяч рублей.

При этом, возможно, даже такой мягкий приговор будет обжалован стороной защиты.