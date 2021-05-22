Певец татарской и башкирской эстрады Элвин Грей впервые прокомментировал видео, где го обвинили в неадекватном состоянии и пьянстве. Он рассказал об этом на концерте в Уфе.
«Ой, я даже боюсь садиться сюда, а то там видео какое-то гуляет по интернету. Я пересяду, а то опять что-нибудь снимут. Все мы люди, это нормально. А все видели его? Ну, это неважно!», - сказал Элвин Грей со сцены.
В ответ он услышал аплодисменты поддержки от зрителей. В комментариях под роликом также было много слов поддержки.
«Лучшая шутка – над собой»
«Самоирония – это круто»
«Последний концерт меня разочаровал, весь концерт пел сидя. Это неуважение к зрителям»
«Мы все равно тебя любим»
«С кем не бывает».
Напомним, зрители концерта Элвина Грея заподозрили его в пьянстве, он вел себя странно.
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