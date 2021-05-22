Певец татарской и башкирской эстрады Элвин Грей впервые прокомментировал видео, где го обвинили в неадекватном состоянии и пьянстве. Он рассказал об этом на концерте в Уфе.

«Ой, я даже боюсь садиться сюда, а то там видео какое-то гуляет по интернету. Я пересяду, а то опять что-нибудь снимут. Все мы люди, это нормально. А все видели его? Ну, это неважно!», - сказал Элвин Грей со сцены.

В ответ он услышал аплодисменты поддержки от зрителей. В комментариях под роликом также было много слов поддержки.

«Лучшая шутка – над собой»

«Самоирония – это круто»

«Последний концерт меня разочаровал, весь концерт пел сидя. Это неуважение к зрителям»

«Мы все равно тебя любим»

«С кем не бывает».

Напомним, зрители концерта Элвина Грея заподозрили его в пьянстве, он вел себя странно.