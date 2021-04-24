На днях прошел очередной концерт татарстанской и башкирской эстрады Элвина Грея. Не обошлось без скандалов. На этот раз артиста заподозрили в «пьяных» выступлениях. В сети появилось видео со сцены в Янауле. Артист странно вел себя, останавливал песни и выступал сидя.

«Вот это зашквар полный. Вот и весь уровень советника главы Республики. Пьяный Элвин Грей в Янауле», - подписали ролик.

Пользователи предположили, что Грей пьян.

«Он ведь тоже человек... Имеет право»

«Причём тут человек не человек, ему за это деньги платят, люди купили билеты пришли смотреть не на пьяного, который сидит там улыбается!»

«Ну и ладно что не много выпил ! Красиво поёт»

«Почему все решили ,что он пьяный? Мы видим только фрагмент. Он человек мог и устать. Может болен или недавно переболел. Если бы отменил гастроли я думаю возмущённых было бы ещё больше».