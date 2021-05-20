Череда трагедий никак не заканчивается в столице Татарстана. Утром 20 мая стало известно о самоубийстве выпускника гимназии №20.

17-летний ученик был тихим, спокойным и замкнутым. С одноклассниками и учителями он не ругался. Как пишет издание «Татарстан-24» тело мальчика было обнаружено у него дома.

На данный момент на месте происшествия работают следственные органы, им предстоит разобраться в причинах случившегося.

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