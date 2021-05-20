Истории, связанные с трагедией в гимназии 175 в Казани, продолжают появляться в сети. Так, на странице в «Инстаграм» один из пользователей поделился видео, на котором во время нападения на учреждения по крыше бегали два человека в черной одежде.

«Те самые люди на крыше во время эвакуации детей!», - подписал автор ролика.

В комментариях жители от непонимания развели панику.

«А из приехавших спасателей или хоть кто-нибудь не заметили их?»

«А зачем полицейским убегать?»

«Полиция давно уже изучила наверное, что вы все пишете, пугаете людей»

Однако как сообщалось ранее, в интервью с директором той самой школы, во время нападения она и ее заместитель просили силовиков проверить четвертый этаж и крышу. Так как с этажа был выход на крышу, а ключи были на вахте.