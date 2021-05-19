В Красноярске вынесли приговор местному жителю, который весной 2020 года убил семью из трех человек. Об этом пишет РИА Новости.

Суд назначил ему пожизненный срок, с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также он должен будет заплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным следствия, мужчина в состоянии опьянения напал на соседей. Причиной преступления могли стать сцены компьютерных игр. Мужчина порезал соседей, а после тщательно скрыл следы произошедшего.